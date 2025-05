3 . When Tamannaah opens up on her relationship with Virat

3

तमन्ना भाटिया और विराट ने कभी खुलकर इस बात पर कुछ नहीं कहा. हालांकि एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में कहा 'मैंने विराट कोहली से सिर्फ 4 बातें कही थीं, लेकिन उसके बाद हम कभी दोबारा नहीं मिले. हां, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली के साथ ऐड शूट करना मजेदार अनुभव था.'