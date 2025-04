2 . Urvashi Rautela says she is best promoter in Bollywood after SRK

उर्वशी रौतेला ने हाल ही में खुद की तुलना शाहरुख खान से की है. उन्होंने कहा कि वो किंग खान के बाद बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मांग वाली प्रमोटर बन गई हैं. वो बोलीं 'लोग कहते हैं कि शाहरुख खान के बाद उर्वशी रौतेला किसी फिल्म की सबसे अच्छी प्रमोटर हैं. अगर आपको अपनी फिल्म का प्रचार करना है, तो उर्वशी रौतेला को बुलाइए! हमने रीचर सीजन 3 का भी प्रचार किया. इसके हॉलीवुड निर्माताओं ने शो के प्रचार के लिए मुझसे संपर्क किया.' इसको लेकर भी काफी ट्रोल हुईं.