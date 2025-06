4 . Sonam Khan Shared How She Felt After Playing Sex Worker Role

सोनम ने आगे लिखा, '' शूटिंग भी काफी घटनापूर्ण रही. मुझे याद है कि मुझे एक सीन करना था जिसमें मैंने स्किन कलर की शॉर्ट, स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि कैमरे के लेंस और एंगल के ज़रिए सीन की यही मांग थी. पहले तो मैं ठीक थी लेकिन फिर अचानक, मैं फूट-फूट कर रोने लगी और सीन करने से मना कर दिया..मैं सिर्फ 15-16 साल की थी. अपने मेकअप रूम में काफ़ी मनाने के बाद, मैं सेट पर गई और कुछ लड़कियों के बारे में सोचते हुए और उनसे हिम्मत जुटाते हुए सीन किया, जिन्हें मैंने कुछ महीने पहले रेड लाइट एरिया में देखा था. फिल्म का मेरा पसंदीदा गाना 'जिंदगी में पहली पहली बार' है जिसे महान दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर जी ने गाया है. मिट्टी और सोना का आखिरी गाना जिसे हमारी प्रतिष्ठित आषा भोशले जी ने खूबसूरती से गाया था, मेरे साथ बिना मेकअप के शूट किया गया था.