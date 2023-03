Rani Mukerji Birthday: पैदा होते ही अस्पताल में बदल दी गईं थीं रानी मुखर्जी, एक्ट्रेस से जुड़े ये अनसुने किस्से सुन रह जाएंगे दंग

2. Rani Mukerji got exchanged with another baby at birth