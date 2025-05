3 . Age is just a number for Preity Zinta

3

प्रीति जिंटा 50 साल की हैं पर वो आज भी इतनी फिट और खूबसूरत हैं कि वो यंग एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ देती हैं. एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपने हुस्न के जलवे बिखेरती नजर आ जाती हैं.