Pathaan: मीडिया इवेंट में गिले शिकवे मिटा कर मस्ती करते दिखे Shah Rukh Khan और John Abraham, Pathaan 2 को लेकर कही ये बात

Pathaan First Media Meet: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan), दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म पठान (Pathaan Box office) बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. 25 जनवरी, 2023 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनियाभर में लोग पसंद कर रहे हैं. फिल्म ने पहले दिन ही कई रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाबी हासिल की है. फिल्म ने अब तक करीब 300 करोड़ की कमाई कर डाली है. वहीं इस फिल्म को लेकर एक अलग तरह की मार्केटिंग की गई है. रिलीज़ से पहले फिल्म के स्टार्स किसी भी तरह के मीडिया इवेंट, इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हुए. वहीं अब फिल्म के रिलीज के बाद शाहरुख खान सहित फिल्म के लीड स्टार्स मीडिया से मुखातिब हुए. मुंबई में पत्रकारों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो कई मायनों में खास रही.

1. Shah Rukh, Deepika and John Abraham at Pathaan media event

2. Shah Rukh Khan at Pathaan Media Meet

3. Deepika Padukone and John Abraham seen at Pathaan media event