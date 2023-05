Parineeti Chopra: अपनी सगाई में बेहद इमोशनल नजर आईं परी, सासू मां के साथ दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग

1. Parineeti Chopra calls Raghav Chadha 'the one'

2. Priyanka Chopra at Parineeti Chopra Raghav Chadha engagement

3. Parineeti Chopra bond with Raghav Chadha mother

4. Raghav Chadha wiping away Parineeti's tear

5. Parineeti Chopra Having fun in her engagement