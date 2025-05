2 . Captain Vikram Batra Gives Answer To Pakistani Army On Madhuri Dixit

इस घटना के बारे में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी वॉर के दौरान एक इंटरव्यू में जिक्र किया था. इस दौरान जब पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिक जंग लड़ रहे थे और जंग के दौरान कई भारतीय सैनिकों के शव पाकिस्तान की ओर पड़े थे, जिन्हें भारतीय सैनिक भारी गोलीबारी के कारण वहां से ला नहीं पा रहे थे. इस जवाबी कार्रवाई में भारत भी फायरिंग कर रहे थे. तभी सामने से एक पाकिस्तानी सैनिक की आवाज आई, हमें माधुरी दीक्षित दे दो, हम चले जाएंगे. उस समय बटालियन के कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी एके 47 से फायरिंग की और पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दिया और कहा, '' माधुरी की तरफ से प्यार के साथ''. यह घटना उस दौरान खूब चर्चा में रही.