3 . Nimrat Kaur Says Her Life Changed After Fathers Death

निम्रत ने उस दौर को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर बताया. उस दौरान एक्ट्रेस महज 12 साल की थी.उन्होंने कहा, '' मेरी जिंदगी बदल गई, यह फाइनेंशियल तौर पर मुश्किल दौर नहीं था, लेकिन वह जिंदगी जो मैंने उन अर्दली, सेना की गाड़ियों के साथ जी थी, वह रातों रात चली गई. आम जिंदगी में जाना मुश्किल था. सेना में आप एक खोल में रहते हैं और इसलिए मेरे पिता ने मुझे कभी सेना के स्कूल में नहीं भेजा. आप अपने आस पास तीन सेवादारों के आदी होते हैं और अचानक, सेना के साथ कोई मिलना जुलना नहीं होता. इसलिए बिना किसी फौजी बच्चों के दोस्तों के साथ नई जिंदगी में ढलना मुश्किल था. मैं उस समय युवावस्था से गुजर रही थी और इसने मेरे दर्द को और बढ़ा दिया. लेकिन सेना हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है. वे आपका परिवार है और आज भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो वे तुरंत आ जाएंगे और आपके लिए कुछ भी करेंगे. मुझे लगता है कि इसका कारण मेरे पिता की सद्भावना और लोगों के साथ उनका रिश्ता भी है.