4 . Nimrat Kaur was 12 when her father was killed

4

निम्रत कौर सिर्फ 12 साल की थीं, जब उनके पिता की आतंकियों ने हत्या कर दी थी. शहीद मेजर के सम्मान में एक मेमोरियल बना है, जिसका उद्घाटन उनके परिवार ने किया है.