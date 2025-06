4 . Know About Roadies controversial Its Her Choice Comment

क्या था रोडीज का विवाद कमेंट इट्स हर च्वाइस

बता दें कि इट्स हर च्वाइस कमेंट एक एपिसोड के दौरान हुआ था. जहां नेहा को एक महिला कंटेस्टेंट के पर्सनल फैसलों का बचाव करते हुए देखा गया था, जिसे ऑनलाइन लोगों ने गलत तरीके से समझा था और लोगों का कहना था कि नेहा उस महिला की बेवफाई, प्यार में धोखा देने को सही ठहरा रही है. रोडीज रिवॉल्यूशन के दौरान जब नेहा धूपिया ने एक कंटेस्टेंट की प्रेमिका के धोखा देने के बाद उसके पीटने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने उस दौरान उस महिला का बचाव करते हुए कहा था, '' इट्स हर च्वाइस. जिसके बाद यह बयान जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया था. नेहा ने बाद में इसपर सफाई भी दी थी कि वह घरेलू हिंसा के खिलाफ बोल रही थीं. उन्होंने कहा था, '' अगर यह घरेलू हिंसा के बीच है, बेवफाई के बारे में भी नहीं, बल्कि आपके द्वारा चुने गए ऑप्शन के बारे में है, तो आपसे घरेलू हिंसा पर सवाल पूछे जाएंगे. मेरा मतलब है, आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते.