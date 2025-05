2 . Nawazuddin Siddiqui Did supporting Role In Starting Of His Career

नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ग्रेजुएट होने के बाद वह मुंबई आ गए. उन्हें इसके बाद फिल्मों में छोटे रोल मिलने शुरू हो गए. नवाज ने अपना एक्टिंग डेब्यू आमिर खान की फिल्म सरफरोश से 1999 में किया. इसके बाद वह राम गोपाल वर्मा की फिल्म शूल और जंगल में नजर आए. इसके बाद वह संजय दत्त स्टारर फिल्म में एक चोर के रोल में दिखे. इस तरह से उन्होंने कई सपोर्टिंग रोल से अपने करियर को आगे बढ़ाया. एक्टर ने पीपली लाइव, देव डी, न्यूयॉर्क, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए.