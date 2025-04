3 . Chandrachur Singh once wanted To Become IAS Officer

3

अपने लुक्स और एक्टिंग स्किल्स के अलावा चंद्रचूड़ सिंह बॉलीवुड के सबसे पढ़े लिखे स्टार्स में से एक गिने जाते हैं. एक्टिंग में कदम रखने से पहले वह आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाने के लिए उन्होंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी थी. एक्टर ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया, लेकिन करियर के पीक पर उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ, जिससे उनकी पूरी लाइफ बदल गई. इस हादसे से उनकी लाइफ में उथल पुथल मच गई, जिसका असर सालों तक रहा.