4 . Sangeeta Bijlani got Married to Mohammad Azharuddin later divorce

4

सलमान के साथ ब्रेकअप के बाद संगीता ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को डेट किया, जिनसे उनकी मुलाकात साल 1985 में एक एड सूट के दौरान हुई थी. उस समय अजहरुद्दीन नौरीन के साथ शादीशुदा थे और उनके दो बेटे थे. बाद में क्रिकेटर ने 1996 में अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और संगीता के साथ दूसरी शादी की. शादी के बाद संगीता ने एक्टिंग छोड़ दी. हालांकि कपल की शादी महज 14 साल ही टिक पाई और साल 2010 में दोनों का तलाक हो गया. इस दौरान ऐसी खबरें सामने आई थी कि क्रिकेटर का बैडमिंटन स्टार ज्वाला गुट्टा के साथ अफेयर चल रहा था.