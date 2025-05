3 . Priya Gill worked With Shah Rukh Khan And Aishwarya Rai in Film Josh

इसके बाद प्रिया गिल ने शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ साल 2000 फिल्म जोश में काम किया. जिसके बाद उनकी तुलना ऐश्वर्या से होने लगी थी. प्रिया गिल ने अपने करियर में कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ यादगार फिल्में की, लेकिन एक ऐसी घटना हुई, जिसके बाद एक्ट्रेस उस घटना को अपने फिल्मी करियर की सबसे शर्मनाक चीज कहती हैं.