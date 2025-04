4 . Dev Anand Changed Her Name From tabassum fatima To Tabu

साल 1985 में फिल्म हम नौजवान में तब्बू नजर आईं थी, जिसमें उन्होंने प्रिया का रोल किया था. इस फिल्म में वह देव आनंद के साथ दिखी थी. इस फिल्म से देव आनंद ने तबस्सुम का नाम तब्बू कर दिया था. बता दें कि देव आनंद ने उन्हें एक बर्थडे पार्टी में देखा था और बाद में उन्होंने फिल्म हम नौजवान में अपनी बेटी के रोल के लिए कास्ट किया था. फिल्म में अनुपम खेर भी अहम भूमिका में थे.