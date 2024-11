1 . Mahira Khan Debut In Bollywood With Shah Rukh Khan In Raees Film

1

दरअसल, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की खूबसूरत हसीना माहिरा खान की, जिन्होंने 2017 में शाहरुख खान के साथ फिल्म रईस से डेब्यू किया था. फिल्म रईस में माहिरा खान का डेब्यू शाहरुख खान की सास सविता छिब्बर की सिफारिश से हुआ था. फिल्म निर्माता एक ऐसी एक्ट्रेस की तलाश में थे, जो 1980 के दशक की नायिका की तरह दिखती हो और हिंदी के साथ उर्दू भी जानती हो. माहिरा इस रोल के लिए बिल्कुल फिट थीं. सविता छिब्बर द्वारा ऑडिशन पर जोर देने के बाद माहिरा को चुना गया और उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू का मौका मिला.