2 . Former President of Pakistan Muhammad Zia ul Haq Become Shatrughan Sinha fan

2

वहीं, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जिया उल हक भी भारतीय सिनेमा के बहुत शौकीन थे और उन्हें इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग बेहद पसंद आने लगी और वह जिया उल हक के भी फेवरेट बन गए.