2 . Meena Kumari Get Congratulation On Her Death from Nargis Dutt

मीना कुमारी ने 33 सालों में 92 फिल्में कीं. हालांकि उनका सफल करियर एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के कारण फीका पड़ गया और 31 मार्च 1972 को 38 साल की कम उम्र में उनका निधन हो गया. मीना की सबसे करीबी सहेलियों में से एक नरगिस थीं. जब मीना का निधन हुआ और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो नरगिस ने धीरे से कहा, '' मौत मुबारक हो'' नरगिस ने अपने कॉलम में लिखा था, '' तुम्हारी मौत पर बधाई' मैंने पहले कभी ऐसा नहीं कहा. मीना आज तुम्हारी बाजी(बड़ी बहन) तुम्हें तुम्हारी मौत पर बधाई देती है और कहती है कि तुम फिर कभी इस दुनिया में कदम मत रखना. यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है.