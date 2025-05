2 . Mamta Kulkarni got this offer from Bobby Deol

2

कुछ साल पहले ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में खुद खुलासा किया था कि एक्टर बॉबी देओल ने एक बार उन्हें वन नाइट स्टैंड का ऑफर दिया था.