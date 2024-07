trendingPhotosDetail

hindi

4067308

Kantara ही नहीं इन 7 छोटे बजट की फिल्मों ने किया बड़ा धमाका, फीके पड़े Bollywood के सुपरस्टार

कंतारा से लेकर सीता रामम् जैसी कई सारी साउथ इंडियन फिल्मों ने इस साल दर्शकों के दिलों और बॉक्स ऑफिस पर भी खूब नाम कमाया.

डीएनए हिंदी: साल 2022 साउथ इंडियन फिल्मों के लिए जितना शानदार रहा उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड के लिए मुश्किल भरा रहा. हम सब जानते हैं कि भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों की एक अहम भूमिका रही है पर बीते कुछ दशकों में गैर हिंदी भाषी फिल्मों ने जिस तरह से हर भारतीय के दिलों में अपनी जगह बनाई है वो काबिल-ए-तारीफ है. इसका सबसे बड़ा कारण हैं कि तकनीक से लेकर अभिनय, स्क्रीनप्ले से लेकर स्टोरी , डायलॉग हर क्षेत्र में रीजनल सिनेमा ने खुद को निखारा है. जहां बॉलीवुड आज रीमेक या थकी हुई स्टोरी के साथ बड़े स्टार को लॉन्च करने में व्यस्त है वहीं टॉलीवुड (तमिल, तेलुगु , कन्नड़ और मलयायम सिनेमा आदि) ने रिएलस्टिक और अच्छी स्टोरी को तवज्जो देना जरूरी समझा. आज हम साल 2022 में आई उन साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे जिनका बजट तो कम था लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उनका क्लेक्शन दोगुने से भी ज्यादा रहा.

1.Kantara film earned 25 times more than its budget

1/8 कंतारा मूल रुप से एक कन्नड़ फिल्म है जिसको हिंदी में भी इसी नाम से डब किया गया. इस फिल्म की कहानी जमीनी विवाद को लेकर है जोकि बेहद ही सरल है. इस फिल्म में लोक नृत्य, लोक संगीत, कथा, मिथक, इतिहास और स्थानीय लोगों के त्योहारों का तड़का लगाया गया है जिससे उत्तर भारत के लोगों को दक्षिण भारत की ना सिर्फ संस्कृति को देखने-समझने का मौका मिला बल्कि लोगों को उनकी संस्कृति काफी हद तक पसंद भी आई. 30 सिंतबर 2022 को रिलीज हुई कंतारा महज 16 करोड़ रुपये में बनी है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अबतक 411.08 करोड़ रुपये कमा चुकी है. कंतारा अपने बजट से 25 गुना ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है.

2.Love Today: Made in 5 crore but earned 100 crores rupees

2/8 कम बजट में बनी ज्यादा कमाने करने वाली साल 2022 की इस लिस्ट में दूसरा नंबर लव टुडे फिल्म का है. 4 नंवबर 2022 को रिलीज हुई लव टुडे एक काफी अच्छी कॉमेडी ड्रामा मूवी है. इस फिल्म में दुल्हन के पिता के शादी से पहले 24 घंटों के लिए लड़के और लड़की दोनों को फोन स्वैप करने करने के लिए कहता है. इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो आपका दिल जीत लेगी. गौर करने वाली बात ये है कि यह फिल्म 5 करोड़ रुपये में बनी है लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 100 करोड़ रुपये तक की कमाई की है.

3.'777 Charlie': Beautifully Express relationship between a man and dog

3/8 बेजुबान जानवरों और इंसान के रिश्तों को लेकर भारतीय सिनेमा में 'तेरी मेहरबानियां', 'हाथी मेरे साथी', 'मेरा रक्षक' जैसी कई फिल्में बन चुकी हैं. डॉग्स को इंसान का सबसे अच्‍छा दोस्‍त माना जाता है. बेजुबान जानवरों की वफादारी पर बनी फिल्मों में जैकी श्रॉफ स्टारर 'तेरी मेहरबानियां' फिल्म काफी चर्चित भी रही. फिल्म '777 चार्ली' भी कुछ ऐसी ही इमोशनल जर्नी है. इस फिल्म में हीरो धर्मा और कुत्ते के बीच के गहरे रिश्तों को दिखाया गया है. इस फिल्म में पालतू कुत्ते चार्ली की खुशियों को पूरा करना ही धर्मा का मकसद बन जाता है. चार्ली और धर्मा का यह सफर आपको कर्नाटक से हिमाचल प्रदेश तक ले जाता है. इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपये है लेकिन इस फिल्म ने भी मेकर्स की उम्मीद से कहीं ज्यादा 105 करोड़ रुपये की कमाई की.

4.Sita Ramam: A story that will surely make you cry

4/8 इस फिल्म की शुरुआत होती है आफरीन (Rashmika Mandanna ) के पाकिस्तान लौटने पर. आफरीन जब अपने दादा की जायदाद में से कुछ लाख रुपये लेने घर पहुंचती है तो उनके वकील बताते हैं कि उनको पैसे तभी मिलेंगे जब वो लेफ्टिनेंट राम का ये खत सीता महालक्ष्मी को देगी. आफरीन अपने दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है. सीता महालक्ष्मी को ढूंढते हुए परत-दर-परत ये कहानी चलते जाती है और आफरीन के साथ सभी दर्शकों को एक सुंदर प्रेम कहानी देखने को मिलती है जो अंत में दर्शकों को रोने पर मजबूर कर देती है. इस प्रेम कहानी का बजट वैसे तो 30 करोड़ रुपये था पर लोगों के प्यार और स्नेह के कारण ये फिल्म अबतक 91.4 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है.

5.'Kartikeya-2' is the perfect mix of religion and modernity

5/8 साल 2014 में आई कार्तिकेय का सीक्वल है कार्तिकेय-2. जिस तरह फिल्म के पहले भाग में कार्तिक को हर राज की गहराई में जाने की आदत थी ठीक उसी प्रकार इस फिल्म में भी कार्तिक एक लंबी खोज में निकल जाता है. इस फिल्म में कार्तिक अपनी मां के साथ द्वारकापुरी घूमने जाता है तो वहां कुछ लोग उसके जान के पीछे पड़ जाते है. उसको समझ नहीं आता है कि आखिर क्यों कोई उसे मारना चाहेगा? तभी उसे द्वारका के एक रहस्य के बारे में पता चलता है जिसकी खोज में वह वृन्दावन से होता हुआ हिमालय पहुंच जाता है. इस फिल्म का बजट 15-30 करोड़ रुपये के बीच रहा लेकिन अबतक यह फिल्म 107 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा चुकी है.



6.'Sardar' is a powerful Spy film.

6/8 आप सभी ने 'टाइगर', 'टाइगर जिंदा है' और 'रोमियो अकबर वॉल्टर' जैसी कई जासूसी फिल्में देखी होंगी लेकिन 'सरदार' फिल्म उन सब में से काफी दमदार मूवी है. 40-45 करोड़ बजट वाली 'सरदार' की कहानी एक जासूस पिता और उसके बेटे से जुड़ी हुई हैं. इस फिल्म में एजेंट पिता, एक मिशन पर विलन की वजह से किसी मुश्किल में फंस जाता है. जब सालों बाद वो विलन से बदला लेने के लिए वापिस लौटता है तो वहां उसकी मुलाकात अपने बेटे से होती है. इसके बाद फ्लैशबैक की मदद से पूरी कहानी दिखाई जाती है. इस फिल्म ने अबतक 104 करोड़ रुपये कमाए हैं जोकि इसके बजट के दोगुना है.



7.'Major' is the biopic of the hero of 26/11

7/8 मेजर एक बॉलीवुड बायोपिक थ्रिलर ड्रामा है. इस फिल्म में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन से लेकर ऑपरेशन ब्लैक टॉरनेडो के कमांडिंग ऑफिसर तक के जीवन को दिखाया गया है. 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के दौरान ताज अटैक में लोगों को बचाने के लिए किस तरह से मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, आतंकवादियों को मारते-मारते शहीद हो गए उसकी पूरी कहानी को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की गई है. इस फिल्म का बजट 32 करोड़ है लेकिन इस फिल्म ने अपने बजट से दोगुना यानी 64-66 करोड़ रुपये तक की कमाई की है.

8.Bollywood is lagging behind Tollywood