Karwa Chauth Vrat नहीं रखूंगी, पागल नहीं हूं... Kareena से Twinkle Khanna तक विवादित बयान पर ट्रोल हुईं ये तीन एक्ट्रेस

बॉलीवुड (Bollywood) स्टार्स से लेकर कई टीवी सेलेब्स ने 13 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया है. इसके लेकर बी-टाउन की हसीनाओं में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. कई एक्ट्रेसेस ने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और फोटोज शेयर की. हालांकि कई ऐसी एक्ट्रेस भी हैं, जो ये व्रत नहीं रखती हैं. यही नहीं कई ने तो इस त्योहार का मजाक उड़ाया है और करवाचौथ व्रत को लेकर दिए विवादित बयान (Controversial Statements on Karwa Chauth) को लेकर बुरी तरह से फंस भी चुकी हैं. आईए बताते हैं कौन है वो एक्ट्रेसेस.

1.Kareena Kapoor Controversial Statement on Karwa Chauth

2.Twinkle Khanna Controversial Statement on Karwa Chauth

3.Ratna Pathak Shah Statement on Karwa Chauth

4.Deepika Padukone not kept fast on Karwa Chauth