4 . Zarina Wahab Reveals Jiah Khan was Depressed And Keep Calling Sooraj Pancholi Before Suicide

जरीना ने आगे कहा, '' वह इतनी उदास थी कि वह सूरज को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शूटिंग की वजह से उसकी क्लास चल रही थी. वह उसका फोन नहीं उठा सका और जब उसने बाद में अपना फोन देखा तो उसने उसे मैसेज किया, '' मैं अब फ्री हूं, अगर तुम मुझे कॉल करना चाहती हो, तो कॉल करो. लेकिन तब तक वह मर चुकी थी और अब हर कोई कहता है कि उसने ऐसा किया, उसने वैसे किया.. यह बहुत गलत है. बेचारी लड़की वाकई बहुत प्यारी थी, लेकिन सिर्फ भगवान ही जानता है कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था.