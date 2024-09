trendingPhotosDetail

Janhvi Kapoor को ब्लू ड्रेस में देख टिक गईं सभी की निगाहें, Good Luck Jerry के प्रमोशन के दौरान की गईं स्पॉट | PICS

जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) बॉलीवुड की उन उभरती हुई एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर काफी पूछ होती है. जाह्नवी हाल ही में अपनी फिल्म गुडलक जेरी (Goodluck Jerry) के प्रमोशन के दौरान नजर आईं. ब्लू ड्रेस में जाह्नवी को देख सभी की निगाहें अभिनेत्री पर जा टिकीं. उन्होंने तस्वीरों के लिए कैमरे में पोज भी दिए. इस दौरान क्लिक की गई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायल हो रही हैं.

ऑल-ब्लू कॉर्सेट में नजर आ रहीं जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) अपनी आने वाली फिल्म गुडलक जेरी (Goodluck Jerry) के रिलीज का इंतजार कर रही हैं. इस फिल्म में उनके साथ दीपक डोबरियाल, मीता वशिष्ठ, नीरज सूद और सुशांत सिंह जैसे कलाकार हैं. जाह्नवी इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान तस्वीरों में कैद की गईं. आइए इस स्लाइड में देखते हैं जाह्नवी की तस्वीरें...

1.Janhvi Kapoor made her acting debut with Dhadak

1/8 जाह्नवी कपूर ने साल 2018 में रोमांटिक ड्रामा धड़क के साथ ईशान खट्टर के साथ एक्टिंग की शुरुआत की थी, इस फिल्म को शशांक खेतान डायरेक्ट किया था.



2.Janhvi Kapoor has big fan following on social media

2/8 अभिनेत्री की सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग है और वह अक्सर अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं.



3.Janhvai Kapoor remains active on social media

3/8 जाह्नवी अपनी लाइफ इवेंट का अपडेट फैंस को देती रहती हैं और सोशल मीडिया के जरिए उनके फैंस एक्ट्रेस को काफी पसंद करते हैं.



4.Janhvai Kapoor to be seen in Good Luck Jerry

4/8 इन दिनों जाह्नवी दीपक, डोबरियाल, मीता वशिष्ठ, नीरज सूद और सुशांत सिंह के साथ अपनी आने वाली फिल्म गुडलक जेरी की रिलीज का इंतजार कर रही हैं.

5.Janhvai Kapoor is busy promoting Goodluck Jerry

5/8 जाह्नवी अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, जहां की तस्वीरें आपके सामने हैं.

6.Janhvai Kapoor plays a girl from Bihar in the film

6/8 गुडलक जेरी में जाह्नवी ने जया 'जेरी' की भूमिका निभाई है, जो बिहार से ताल्लुक रखती हैं और पंजाब में एक ड्रग डीलर बन जाती है ताकि उसकी मां के लिए मेडिकल बिलों का पेमेंट किया जा सके.

7.Goodluck Jerry is the Hindi remake of the Tamil movie

7/8 यह फिल्म 2018 की तमिल फिल्म कोलामावु कोकिला की रीमेक है, जिसमें नयनतारा और योगी बाबू ने एक्टिंग की थी किया है.

8.Goodluck Jerry is directed by Pankaj Matta