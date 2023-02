कभी Nysa Devgn तो कभी Janhvi Kapoor, जानें कौन है बॉलीवुड हसीनाओं का ये 'स्पेशल दोस्त'

1. Orry Party With Bollywood Starkids

2. Janhvi Kapoor To Nysa Devgan Starkids Special Friend Orry

3. Orry Real Name Is Orhan Awatramani

4. Known For Social Work And Social Media Influencer