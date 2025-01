1 . Irrfan Khan Once Wanted To Become A Cricketer

क्या आप जानते हैं कि इरफान खान एक एक्टर नहीं बनना चाहते थे. दरअसल, इरफान एक क्रिकेटर बनना चाहते थे और कई लोग उनके इस सपने से आज भी अनजान है. अंडर 23 कैटेगरी में उभरते खिलाड़ियों के लिए सीके नायडू ट्रॉफी के लिए चुने जाने के बाद इरफान का क्रिकेट करियर शानदार रहा. हालांकि अपने परिवार की फाइनेंशियल स्थिति के कारण इरफान खान टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए जरूरी सभी चीजों को खरीदने में असफल रहे थे और इस तरह से उन्होंने अपना क्रिकेटर बनना का सपना छोड़ दिया था.