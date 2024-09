IIFA Awards में रही Animal की धूम, Rani Mukerji के हाथ लगा बड़ा अवॉर्ड, यहां देखें विनर लिस्ट

1.Rani Mukerji won Best Actress For Mrs Chatterjee vs Norway

2.Shah Rukh Khan Won Best Actor For Jawan

6.Bhupinder Babbal won Best Singer Male for Arjan Valley, Best Lyrics - Siddharth-Garima, Satranga For Film Animal