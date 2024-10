4 . Hema Malini opens up about living away from Dharmendra

धर्मेंद्र ने दो शादियां की हैं. पहले साल 1954 में घर वालों की मर्जी से उन्होंने प्रकाश कौर से शादी की. दोनों के 4 बच्चे हैं. इसके बाद एक्टर हेमा मालिनी को दिल दे बैठे और दोनों ने फिर 1980 में धर्म बदलकर शादी कर ली. उनकी दो बेटियां हैं. एक बातचीत में हेमा ने बताया था कि वो धर्मेंद्र से अलग घर में रहती हैं और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करने के फैसले खुद लिया था.