3 . Bobby Deol Come Back In Bollywood As Villain

वहीं, जब बॉबी देओल का करियर पूरी तरह से बर्बाद होने लगा तब उन्होंने ओटीटी पर वापसी की. उन्होंने 2020 में आई वेब सीरीज आश्रम से अपने ओटीटी करियर की शुरुआत की. इस सीरीज में बॉबी देओल ने एक बाबा का रोल किया था और अपने इस किरदार से उन्होंने लोगों की जमकर तारीफें बटोरीं थी. बतौर विलेन वह वापस से दर्शकों के फेवरेट बन गए थे. इसके बाद 2023 में वह रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में नजर आए, जिसमें उन्होंने विलेन अबरार का किरदार निभाया और इस मूवी ने 905 करोड़ से ज्यादा दुनिया भर में कलेक्शन किया था. इसके बाद वह कंगुवा में भी विलेन के रोल में दिखे थे.