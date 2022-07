Gracy Singh: लगान में आमिर की 'गौरी' बनकर छाई थी ये एक्ट्रेस, आज बिता रही सन्यासियों की जिंदगी

बॉलीवुड अभिनेत्री ग्रेसी सिंह (Gracy singh) आज 42 साल की हो गई हैं, उन्होंने आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म लगान (Lagaan) से सुर्खियां बटोरी थीं. इस फिल्म में 'गौरी' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रातोंरात स्टार बन गईं. टीवी से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ग्रेसी सिंह को कई फिल्मों के ऑफर मिले. मगर बाद में ग्रेसी सिंह संजय दत्त के साथ फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में नजर आई थीं. इसके अलावा वह प्रकाश झा की चर्चित फिल्म गंगाजल में भी अजय देवगन के अपोजिट नजर आई थीं.

चंद फिल्मों का हिस्सा रहीं ग्रेसी सिंह आज फिल्मों से दूर हैं. 20 जुलाई को अपना जन्मदिन मना रहीं एक्ट्रेस ने अभी तक शादी नहीं की है. आइए उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़ी चंद बातें.

1. Gracy Singh starts her career form TV

1/8 टीवी की दुनिया से एक्टिंग में कदम रखने वाली ग्रेसी ने बॉलीवुड में इक्का-दुक्का फिल्मों में काम किया. ग्रेसी सिंह के फिल्मी करियर पर एक नजर डालें तो वह इन्हें लेकर काफी चूज़ी रही हैं.

2. Gracy Singh acted in only a few films

2/8 अपने करियर में ग्रेसी ने चंद फिल्मों में ही काम किया, लेकिन उन फिल्मों के सफल होने का ग्राफ ज्यादा बड़ा है.

3. Gracy Singh came into limelight with the film Lagaan

3/8 ग्रेसी सिंह की चर्चित फिल्मों की बात करें तो उन्होंने लगान, मुन्नाभाई एमबीबीएस और गंगाजल जैसी फिल्मों में काम किया.

4. Gracy Singh dances splendidly

4/8 एक्टिंग के साथ-साथ एक्ट्रेस के डांस को भी लोग खूब पसंद करते थे, मगर ग्रेसी सिंह ने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया.

5. Gracy Singh left Bollywood because of this reason

5/8 फिल्में न करने के पीछे का कारण बताते हुए ग्रेसी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह केवल मेहनत कर सकती हैं, चापलूसी नहीं. इंडस्ट्री की खेमेबाजी उनकी समझ से परे हैं.

6. Gracy Singh played the character of Santoshi Mata on TV

6/8 उन्होंने फिल्मों के इतर टीवी की दुनिया में हाथ आजमाया और संतोषी माता का किरदार छोटे पर्दे पर निभाया. उनके पिछले किरदारों की तरह ग्रेसी सिंह के संतोषी माता के किरदार को भी दर्शकों ने पसंद किया.

7. Gracy Singh opens dance academy

7/8 साल 2009 में उन्होंने अपनी डांस अकादमी भी खोली, जहां वह डांस के स्किल्स सिखाती हैं.



8. Gracy Singh is part of BrahmaKumaris