Aashram 3 की इस हसीना ने कातिलाना अदाओं से ढाया कहर, बोल्ड अवतार पर टिकी फैंस की नजर

Esha Gupta: बॉलीवुड की बोल्ड और हॉट एक्ट्रेसेस में से एक ईशा गुप्ता जब भी कैमरे के सामने आती हैं वो अपने हुस्न का जलवा बिखेरती हैं. ईशा का फैशन स्टेटमेंट उनकी तरह बोल्ड और सेक्सी (Esha Gupta bold look) होता है. उनकी अदाएं देख फैंस क्लीन बोल्ड हो जाते हैं. वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर सिंजलिंग फोटोज (Esha Gupta sizzling photos) शेयर करती रहती हैं. ब्लैक कलर के इस लेटेस्ट आउटफिट में ईशा बला की खूबसूरत तो लग ही रही हैं साथ ही उनकी हॉटनेस (Esha Gupta hot photos) देख फैंस अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.

2. Esha Gupta bold role in Aashram 3

6. Esha Gupta look hot at age of 37