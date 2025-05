3 . Divya Bharti was Sad Before one Day of Her Death

गुड्डी मारुति ने बताया कि कैसे दिव्या भारती अपनी मौत से ठीक एक रात पहले दुखी थीं. उन्होंने बताया, '' उस समय वह साजिद नाडियाडवाला को डेट कर रही थी. यह वह समय था जब हम शोला और शबनम की शूटिंग कर रहे थे. 5 अप्रैल की रात को उनकी मौत हो गई और 4 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है. इसलिए हम सभी एक साथ पार्टी कर रहे थे, गोविंदा, दिव्या, साजिद और कई लोग थे. वह पार्टी में ठीक थीं, लेकिन मुझे लगा कि वह थोड़ी उदास थीं. उन्हें आउटडोर शूट के लिए जाना था, लेकिन वह नहीं जाना चाहती थी.