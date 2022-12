Tiger Shroff से ब्रेकअप के बाद क्या Disha Patani को मिल गया नया Boyfriend, Photos में दिखी कैमिस्ट्री

Disha Patani की पर्सनल लाइफ एक बार फिर से जबरदस्त सुर्खियों में हैं. कई रिपोर्ट्स में उनके New Boyfriend को लेकर दावा किया जा रहा है.

दिशा पाटनी (Disha Patani) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) ने कभी अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया था लेकिन फिर भी दोनों के रिश्ते से लेकर ब्रेकअप तक की अफवाहें खूब उड़ीं. वहीं, अब टाइगर से बेकअप की खबरों के बाद अब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि दिशा को नया साथी (Disha Patani New Boyfriend) मिल गया है. दोनों की कई दिलचस्प तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. इस तस्वीरों में उनकी कैमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है. वहीं, अब जाकर नए बॉयफ्रेंड को लेकर दिशा ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने अपने रिश्ते की सच्चाई सबके सामने जाहिर कर दी है.

