धमेंद्र की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, टॉप पर नहीं है 'Sholey'; इस फिल्म का 100 करोड़ का कलेक्शन

1 . रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

1

धर्मेंद्र ने साल 2023 में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किरदार निभाया था. इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह अहम किरदार निभा रहे थे. इसके अलावा धर्मेंद्र ने अपनी भुमिका से लोगों का ध्यान खींचा था. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 से ज्यादा करोड़ का कलेक्शन किया था.

