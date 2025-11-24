धमेंद्र की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में, टॉप पर नहीं है 'Sholey'; इस फिल्म का 100 करोड़ का कलेक्शन

बॉलीवुड
मोहम्मद साबिर | Nov 24, 2025, 03:28 PM IST
1.रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
धर्मेंद्र ने साल 2023 में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में किरदार निभाया था. इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर सिंह अहम किरदार निभा रहे थे. इसके अलावा धर्मेंद्र ने अपनी भुमिका से लोगों का ध्यान खींचा था. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 से ज्यादा करोड़ का कलेक्शन किया था.
2.धर्मवीर
धर्मेंद्र की फिल्म धर्मवीर साल 1977 में रिलीज हुई थी और 50 हफ्तों तक सिनेगा घरों में चलती रही. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म ने 130 करोड़ की कमाई की थी, जो उस दौरान सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई थी.
3.तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया
धर्मेंद्र ने शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में काम किया है. ये फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म ने 101.25 करोड़ का कलेक्शन किया था.
4.फिल्म अपने
धर्मेंद्र ने साल 2007 में फिल्म अपने में काम किया थ. इस फिल्म में देओल परिवार काम कर रहा था. ये सभी अहम किरदार थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड ₹38.81 करोड़ कमाए थे.
5.फिल्म शोले
धर्मेंद्र की फिल्म शोले को लोग आज भी याद करते हैं. इसी वजह से शोले एक बार फिर री-रिलीज होगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस 1975 की फिल्म ने वल्डवाइट 50 करोड़ की कमाई की थी.
6.यमला पगला दीवाना फिर से
धर्मेंद्र की साल 2018 में आई फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से ने 11.7 करोड़ और वर्ल्डवाइड 17 करोड़ की कमाई की की थी.
7.मैदान ए जंग
धर्मेंद्र की फिल्म मैदान ए जंग साल 1995 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने भारत में 4 करोड़ और वर्ल्डवाइड 6.17 करोड़ कमाए थे.
8.सीता और गीता
धर्मेंद्र की 1972 में आई फिल्म सीता और गीता ने फिल्म ने भारत में 3.2 करोड़ और वर्ल्डवाइड 16.4 करोड़ की कमाई की थी.
9.फूल और पत्थर
साल 1966 में आई धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर ने 2.7 करोड़ और वर्ल्डवाइड ₹14.4 करोड़ की कमाई की थी. हालांकि आज के समय से तुलना करेंगे, तो ये 1000 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी.
10.चरस
1976 में आई धर्मेंद्र की फिल्म चरस भी इस लिस्ट में शामिल है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म ने भारत में 2.75 करोड़ और वर्ल्डवाइड 5.5 करोड़ की कमाई की थी.