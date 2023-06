Deepika Bikini controversy: ऑरेंज बिकिनी में नजर आईं Namrata Malla, Besharam Rang पर किया ऐसा सिजलिंग डांस

पठान (Pathaan) फिल्म का गाना बेशर्म रंग (Besharam Rang) इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. इसमें दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone bikini look) के बिकिनी लुक को लेकर काफी विवाद हो रहा है. गाने में दीपिका की भगवा बिकिनी (Saffron Bikini Controversy) ने कई लोगों को खफा कर दिया है. इसी बीच अब भोजपुरी एक्ट्रेस (Bold Bhojpuri actress) और डांसर नम्रता मल्ला (Namrata Malla) भी बिना किसी परवाह के ऑरेंज कलर की बिकिनी में नजर आईं. एक्ट्र्रेस बेशर्म रंग गाने पर समुद्र में अठखेलियां करती हुई दिखीं. उनकी बोल्ड और हॉट अदाओं (Namrata Malla bold and hot look) को देख फैंस अपना दिल हार बैठे हैं. उनके इस किलर लुक पर लोग कमेंट कर रहे हैं और उनकी सिंजलिंग अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं.