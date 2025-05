1 . Know When And Where Can Watch Cannes Film Festival 2025

दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह में से एक कान्स एक बार फिर फिल्म निर्माताओं और सिनेमा लवर को सिनेमा का अलग अनुभव दिखाने के लिए साथ आएंगे. तो चलिए जानते हैं कि यह फिल्म फेस्टिवल कब और कहां देख सकते हैं.

78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है और यह 13 मई से 24 मई तक चलेगा. आज रात 10:45 बजे से इसका लाइव कवरेज शुरू होगा. फेस्टिवल की उद्घाटन की रात मानद पाल्मे डी ओर सम्मान दिया जाएगा. इसे देखने के लिए आप चौबीसों घंटे लाइव प्रसारण के लिए ऑफिशियल फेस्टिवल डे कान्स YouTube चैनल पर जा सकते हैं. चैनल पर रेड-कार्पेट पल, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभी कॉम्पिटिशन दिखाए जाएंगे. इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट के लिए, फेस्टिवल की आधिकारिक वेबसाइट festival-cannes.com पर जाएं. फेस्टिवल का थीम "लाइट्स, ब्यूटी एंड एक्शन के साथ" है, जो आत्म-विश्वास और सशक्तिकरण पर जोर देता है.