Amitabh Bachchan sent Truck Full Of Roses To Sridevi

दरअसल, हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी की. श्रीदेवी ने एक बार अमिताभ के साथ काम करने से इनकार कर दिय था, जिसके बाद बिग बी ने एक्ट्रेस को मनाने के लिए एक तरकीब निकाली थी. 1992 में रिलीज हुई फिल्म खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी ने साथ काम किया था. लेकिन जब खुदा गवाह के डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने अमिताभ बच्चन से लीड रोल के लिए संपर्क किया और उन्हें बताया कि वह श्रीदेवी को अपने साथ लेना चाहते हैं, तो बिग बी ने ,सोचा कि पहले ही वो उनके साथ दो फिल्मों में काम कर चुके हैं, इसलिए तीसरी बार बात नहीं बनेगी. अमिताभ बच्चन का यह भरोसा सच साबित हुआ, क्योंकि श्रीदेवी फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं हुईं. उन्हें मनाने के लिए बाद में अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी के लिए गुलाबों से भरा एक ट्रक भेजा था.