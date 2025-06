2 . Amitabh Bachchan says Aaradhya Bachchan Look Like Aishwarya Rai

अपनी पोती आराध्या के जन्म के तुरंत बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन अपने घर जलसा से मीडिया को खुशखबरी सुनाने के लिए निकले थे. उस समय अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया था कि बच्ची किसकी तरह दिखती है. उन्होंने कहा, '' मुझे लगता है कि वह ऐश्वर्या जैसी दिखती है. हालांकि जैसा कि सभी जानते हैं,बच्चों के चेहरे रोज बदलते हैं. मुझे अभी भी लगता है कि वह ऐश्वर्या जैसी दिखती है. परिवार के कुछ सदस्यों का मानना है कि वह जया या अभिषेक से थोड़ी मिलती जुलती है.