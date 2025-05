4 . Users trolled Alia Bhatt For Her Second day Look At Cannes 2025

हालांकि आलिया भट्ट का सेकेंड डे लुक कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है. एक्ट्रेस अपने इस लुक को लेकर ट्रोल हो रही हैं. लोगों का कहना है कि पहले दिन का लुक जितना शानदार था, दूसरे दिन का लुक उतना ही खराब है. एक यूजर ने एक्ट्रेस की वायरल फोटोज पर कमेंट करते हुए लिखा, '' ईमानदारी से कहूं, ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उनके रेड कारपेट लुक को पसंद नहीं कर रहे थे. दूसरे ने लिखा, '' आलिया तुम्हें आराम करना चाहिए. एक अन्य यूजर ने लिखा, '' उसे एक ब्रेक की जरूरत है. एक और यूजर ने लिखा, '' थोड़ा ब्रेक ले लो मैम.