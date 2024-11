4 . when Rasha revealed how she got her first movie

4

राशा ने बताया था कि इस डेब्यू फिल्म को उन्होंने ऑडिशन देकर पाया है. वो बोलीं 'ऐसा नहीं है कि गट्टू सर (अभिषेक कपूर) ऐसे हैं कि वो किसी को भी फिल्म में यूं ही ले लेंगे. मैंने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था. उन्होंने कुछ देखकर ही इस फिल्म में मौका दिया है. जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, तो मैं 12वीं क्लास में थी.'