3 . Aishwarya Rai dropped the film for this reason

3

पूर्व मिस वर्ल्ड ने फ्लोरा को इस हद तक सपोर्ट किया कि उन्होंने इसके चलते एक फिल्म भी छोड़ दी थी. फ्लोरा ने बताया कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने के बाद ऐश्वर्या के अलावा इंडस्ट्री से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था. तब फ्लोरा की वजह से ऐश ने फिल्म ठुकरा दी और इस बात पर जोर दिया कि वो ऐसी परियोजना का हिस्सा नहीं बनेंगी जिसमें कोई दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो.