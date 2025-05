2 . Aishwarya Rai Reveals Why She Takes Aaradhya Bachchan Everywhere

2

दरअसल, हाल ही में फर्स्टपोस्ट के साथ इंटरव्यू के दौरान ऐश्वर्या राय ने कहा, '' मैं उसे हर जगह अपने साथ ले जाती हूं ताकि वह मेरी मल्टी टास्किंग लाइफ का हिस्सा बन जाए. मैं उसे जितना संभव हो सके उतना रियल और बहुत नॉर्मल रखती हूं. अब वह किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह स्कूल जाती है. लेकिन जब वह बच्ची थी, तब भी मैं उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए पार्क ले जाती थी. मुंबई में यह मुश्किल हो जाता है. लेकिन जब मैं सफर कर रही होती हूं, तो मैं उसे पार्क में ले जाती हूं. वहां भी ऐसे लोग होते हैं, जो हमें पहचानते हैं. लेकिन वे नॉर्मल पेरेंट्स और बच्चे होते हैं. आराध्या को एक नॉर्मल लाइफ जीना है. मैंने उसे समझाया है कि यह मेरी लाइफ है और अब वह इसका हिस्सा है. इसलिए वह इसमें सहज है.