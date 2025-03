3 . Aishwarya Rai React On Manisha Koirala Claims On Having Affair With Rajeev Moolchandani

एक पुराने इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने खुलासा किया था उन्हें मनीषा के दावों से झटका लगा था, जिसमें मनीषा ने दावा किया है कि राजीव ने उन्हें लव लेटर लिखे हैं. उन्होंने आरोपों पर सवाल खड़े किए और हैरानी जताई कि मनीषा ने यह सब सामने लाने के लिए 9 महीने का इंतजार क्यों किया . ऐश्वर्या ने कहा, '' मैंने अभी-अभी बॉम्बे देखी थी और मुझे लगा कि मनीषा शानदार हैं. मैं उन्हें बधाई देने के लिए गुलदस्ता भेजने की प्लानिंग कर रही थी. 1 अप्रैल को राजीव ने मुझे फोन किया और मैंने एक्साइटमेंट में उन्हें कहा कि मैं मनीषा की एक्टिंग से बहुत प्रभावित हूं. तभी वो हंसे और पूछा कि क्या मैं अखबार पढ़ रही थी. उन्होंने मुझे बताया कि मनीषा ने दावा किया है कि उन्हें राजीव द्वारा मेरे लिए लिखे गए लव लेटर मिले हैं. मुझे यकीन नहीं हुआ. यह बहुत बड़ा झटका था.