2 . Aamir Khan Hint On Mahabharat To Be His Last Film

2

इस बातचीत के दौरान आमिर खान ने महाभारत को अपनी आखिरी फिल्म कहते हुए इशारा किया है. उनसे जब उनकी आखिरी फिल्म को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, '' शायद इसे करने के बाद मुझे लगेगा कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है. मैं इसके बाद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस फिल्म का कंटेंट ऐसा ही होने वाला है.

एक्टर ने आगे कहा, '' मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जूते पहने हुए ही मरूंगा, लेकिन जैसे कि आप पूछ रहे हैं, इसलिए यह एक ऐसी चीज है, जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं. शायद इसके बाद मुझे लगेगा कि मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है.