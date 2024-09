trendingPhotosDetail

तीन साल से ऑफर की तलाश में है ये एक्ट्रेस, बिल चुकाने के लिए अब शुरू किया ये काम

बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जो कि अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. हालांकि बेहतरीन एक्टिंग के बावजूद भी ये कलाकार कई बार काम को तरसते रहते हैं. वहीं, आज हम एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि तीन साल से घर बैठी हुई हैं. लिपस्टिक अंडर माई बुर्का(Lipstick Under My Burkha), द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर(The Accidental Prime Minister), इनसाइड एज (Inside Edge) और कॉल माई एजेंट बॉलीवुड (Call My Agent Bollywood) जैसे कई हिट फिल्मों और शोज में काम कर चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी वह काम को तरस रही हैं. जिसके कारण उन्हें अपने बिल की पेमेंट करने में मुश्किलें आ रही हैं और इसके लिए वह अलग अलग तरह के काम कर रही हैं.

1.Aahana Kumra Work In These Films And Series

1/5 दरअसल, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस अहाना कुमरा की. अहाना बॉलीवुड में आने से पहले थिएटर और एड किया करती थी. एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन के साथ युद्ध टीवी सीरीज से शुरुआत की थी. इस सीरीज में अहाना ने उनकी बेटी तरूणी का रोल अदा किया था. इसके बाद उन्होंने कई वेब सीरीज और फिल्मों में शानदार एक्टिंग की.वहीं, आखिरी बार वह फिल्म सलाम वेंकी में नजर आई थीं. हालांकि इस फिल्म के बाद से वह घर पर बैठी हैं और अच्छे ऑफर का इंतजार कर रही हैं.

2.Aahana Kumra not Getting work

2/5 हाल ही में एक्ट्रेस ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू के दौरान अपने संघर्षों के बारे में बात की है. एक्ट्रेस ने बताया है कि वह लंबे वक्त से घर बैठी हैं. उन्होंने कहा कि, '' मुझे अब शो ऑफर नहीं किए जा रहे हैं. मुझे तीन साल से ज्यादा समय से कोई ऑफर नहीं मिला है. कोई भी मुझे कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा है. मैं ओटीटी पर बहुत करती थी, लेकिन इतने सालों से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है.

3.Ahana Kumra on Industry

3/5 एक्ट्रेस ने आगे कहा कि, '' मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूं कि, हां मेकर्स किसी बड़े स्टार या फिर किसी ऐसे शख्स को तलाशते हैं जो कम फीस ले. मैं इंडस्ट्री के अलग काम को लेकर सोच रही हूं, क्योंकि मुझे अपना घर भी चलाना है. मैं लाइफ में कुछ और करने पर ध्यान दे रही हूं.

4.Aahana Kumra struggling To Pay Bills

4/5 अहाना ने आगे कहा कि, '' ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत लंबे वक्त से अच्छे एक्टर का टैग लेकर चल रही हूं, अब मेरा काम खत्म हो गया है. अगर आप अच्छे कलाकार हैं, तो कोई भी आपको काम नहीं देता है और अगर मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है तो मुझे यह टैग बिल्कुल भी नहीं चाहिए. मुझे अपने बिल्स और पेमेंट करनी होती है.



5.Aahana Kumra Become Producer