'Article 370 के फैसले से सबसे ज्यादा खुश होता ये एक शख्स', सैंकड़ों को रुला चुकी है इसकी आपबीती

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति के आदेश पर सहमति जताई थी. जिसके बाद बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने बताया कि इस फैसले से एक शख्स पूरे देश में बहुत खुश होता.

डीएनए हिंदी: सोमवार का दिन देश भर के लिए एक ऐतिहासिक दिन था. इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले की घोषणा की थी. दरअसल, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जम्मू कश्मीर(Jammu Kashmir) को विशेष राज्य के दर्जा देने वाले आर्टिकल 370(Article 370) को खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति के आदेश पर सहमति जताई थी. इस फैसले को कोर्ट ने वैलिड माना था. इसके बाद बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर(Anupam Kher) और परेश रावल(Paresh Rawal) और फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री(Vivek Agnihotri) ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और सोशल मीडिया पर इसकी सराहना की है.

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर पर आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने पोस्ट कर लिखा- सबसे पहले मैं धारा 370 को निरस्त करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं. मैं राइट टू जस्टिस को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूं. न्याय एससी कौल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश की है. अब समय आ गया है कि भारत बीते 75 सालों के सभी नरसंहारों के लिए टीएआरसी स्थापित करे. डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर 2020 के दिल्ली दंगों तक. अब समय आ गया है कि भारत नरसंहार और नागरिकों के राइट टू लाइफ को बहुत गंभीरता से ले.

First, I congratulate and thank @narendramodi & @AmitShah for abrogating Article 370. I also thank SC for upholding the #RightToJustice.



Justice SC Kaul’s has made a very important recommendation. It’s time India sets up TARC for all the Genocides of last 75 years. Starting… https://t.co/Y35hvS8Yrb — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 11, 2023

विवेक ने शेयर किया कश्मीर फाइल्स का फोटो

वहीं, एक दूसरे ट्वीट में विवेक अग्निहोत्री ने एक्टर अनुपम खेर की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्हें एक बोर्ड पर पकड़ा हुआ है और जिसपर लिखा है- हम देखेंगे, कहा था ना हम देखें. द कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक चैप्टर था, अब हमारे लोगों के नरसंहार की कहानी को आगे ले जा रहे हैं. द दिल्ली फाइल्स के साथ.

Hum dekhenge…

कहा था ना…. Hum dekhenge. #TheKashmirFiles सिर्फ़ एक chapter था।



Now taking the story of Genocide of our people forward with #TheDelhiFiles. pic.twitter.com/smqGpibhK3 — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 11, 2023

एक “निशान “

एक “विधान”

एक “भारत “

एक @narendramodi 🙏🙏🙏 — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) December 11, 2023

अनुपम खेर और परेश राव ने जताई खुशी

वहीं, एक्टर अनुपम खेर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना की है. उन्होंने लिखा- आर्टिकल 370 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पुष्कर नाथ आज सबसे खुश व्यक्ति होते. लेकिन मुझे यकीन है कि वह वहां से कहीं न कहीं मुस्कुरा रहे होंगे. सच्चाई की जीत. जय हिंद. वहीं, परेश रावल ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा- एक निशान, एक विधान, एक भारत एक नरेंद्र मोदी.

#PushkarNath would’ve been the happiest person today with the #SupremeCourt verdict about #Article370. But I am sure he will be smiling from up there somewhere. सच की जीत! Jai Hind! 🙏😍🇮🇳 pic.twitter.com/n8Ng6O1WtH — Anupam Kher (@AnupamPKher) December 11, 2023

अगले साल कश्मीर में होंगे चुनाव

इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था, जिसने जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया था. उच्च अदालत ने सम्मान के साथ केंद्र की कार्रवाई को बनाए रखा और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया और वहां विधानसभा चुनाव करना के लिए 30 सितंबर, 2024 की समय सीमा भी तय की है.

जल्द ही इन फिल्मों में नजर आएंगे अनुपम और परेश

इस बीच द कश्मीर फाइल्स और द वैक्सीन वॉर के बाद अब विवेक अग्निहोत्री जल्द ही बेंगलुरु में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अपनी अगली फिल्म के बारे में जानकारी देकर सभी को हैरान कर दिया. उनकी आने वाली फिल्म पर्व फेमस लेखक एसएल भैरप्पा की नॉवेल पर्व पर आधारित है. वहीं, परेश रावल जल्द ही फिल्म हेरा फेरी 3 में और वेलकम टू द जंगल में दिखाई देंगे. इसके साथ ही अनुपम खेर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगे.

