बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) लंबे समय से बड़े पर्दे से दूर हैं. वो पिछले कुछ महीनों से अपने पति विराट कोहली (Virat Kohli) और बच्चों के साथ विदेश में रह रही हैं. कपल कुछ दिन पहले भारत भी आया था. इसी बीच विराट कोहली चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में शतक जड़ा है. इसी के साथ वो ऑस्ट्रेलिया (AUS vs IND match) में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई क्रिकेटर बन गए हैं. वहीं शतक लगाने के बाद विराट ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया जिसका वी़डियो वायरल हो रहा है.

अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की आए दिन कोई ना कोई फोटोज और वीडियो वायरल होती रहती है. वहीं हाल ही में विराट ने अपने इस शतक के साथ कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और इतिहास भी रच दिया है. विराट कोहली ने 143 गेंदों में 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए हैं. शतक पूरा करने के बाद कोहली ने पूरे दिल से जश्न मनाया और अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को फ्लाइंग किस दिया जो स्टैंड में अपने पति का उत्साह बढ़ा रही थीं.

- Anushka Sharma was emotional

- Virat Kohli saw her and gave flying kisses to her 🥹

- She started laughing 🥰🥰 pic.twitter.com/3PmEy6DOH1