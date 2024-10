राजकुमार राव (Rajkumar Rao) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) की कॉमेडी ड्रामा फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो (Vicky Vidya ka Woh Wala Video) 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है.

राजकुमार राव (Rajkumar Rao) और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) की कॉमेडी ड्रामा फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो (Vicky Vidya ka Woh Wala Video) 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की टक्कर आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की जिगरा (Jigra) से हो रही है, जो कि एक एक्शन ड्रामा है. विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का निर्देशन राज शांडिल्य ने किया है. वहीं, ये पहली बार है, जब तृप्ति और राजकुमार किसी फिल्म में साथ नजर आए हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं दर्शकों के रिएक्शन पर कि फिल्म उन्हें कैसी लगी है.

एक यूजर ने लिखा- एक कहानी जो एक न्यूली वेड्स जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है. यह फिल्म एक तरह से कॉमेडी और ड्रामा को जोड़ती है. यह न केवल मुस्कुराहट लाता है बल्कि कॉमेडी की परत भी जोड़ता है. तीखे और मजाकिया संवाद.

#VickyVidyaKaWohWalaVideo Review:



A storyline that revolves around a newly married couple's



The film combines comedy and drama in a way



Not only brings a smile but also adds a layer of humor



Sharp and witty dialogues. clever use of wordplay.#RajkummarRao #TriptiiDimri pic.twitter.com/6ENPAWxrPb — OTTRelease (@ott_release) October 11, 2024

यह भी पढ़ें- इस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे Shraddha Kapoor-Rajkumar Rao की Stree 2, पूरी करनी होगी एक शर्त

वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा- विक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिव्यू. सुपर एंटरटेनर.लेखक राज इसे फिर से साबित करते हुए कि वह बेस्ट डायरेक्टर क्यों है. राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी फिल्म में चमके. पूरी कास्ट ने शानदार काम किया. यह फिल्म निश्चित रूप से हिट होने वाली है.

#VickyVidyaKaWohWalaVideo Review: ⭐️⭐️⭐️⭐️ ½

SUPER ENTERTAINER🔥👌@writerraj nails it again, proving why he’s the best director of all time❤️#RajkummarRao & #TriptiiDimri shine in the film.

The entire cast did a wonderful job👌

This film is definitely going to be a hit! — Kartik’s Λѕαd (@KattarAaryan) October 10, 2024

यह भी पढ़ें- Vicky Vidya Ka Woh Wala Video Trailer: मजेदार है फिल्म का ट्रेलर, Mallika Sherawat की झलक ने किया सरप्राइज

जहां कई दर्शकों को फिल्म शानदार लगी हैं. वहीं, कई ऐसे भी हैं, जिन्हें यह फिल्म खास पसंद नहीं आई है. एक यूजर ने लिखा- विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में इसकी पटकथा में बुनियादी दोष, पहले गैग्स और "कॉमेडी" सोची फिर सीन लिखा और वो एकदम सपाट. 1997 में सेट है लेकिन इसे राजकुमार राव भी नहीं बचा सके. मलिका और विजय राज का गाना अच्छा था.

#VickyVidyaKaWohWalaVideo interval-

Meh.



Basic flaw in it’s screenplay, Pehle gags aur “comedy” sochi fir scene likha & they fall Flatter than the earth

1997 me set hai lekin humour stone age ka even Rajkumar Rao couldn’t save this one



Malika & Vijay Raaz ka song aacha tha pic.twitter.com/798ihQBbfB — badal: the cloud 🌩️ (@badal_bnftv) October 11, 2024

कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी

कहानी को लेकर बात करें, तो यह 1997 में सेट की गई है. फिल्म न्यूली वेड्स कपल के बारे में बारे में है. जिसमें दिखाया जाता है कि विक्की और विद्या अपनी शादी की रात का वीडियो बनाते हैं. जो कि घर से चोरी हो जाता है. इसके बाद उस सीडी की तलाश की जाती है. इस सीडी की खोज के दौरान मजेदार कॉमेडी देखने को मिलती है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.