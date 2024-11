Mahavatar first look: Vicky Kaushal के चाहने वालों का आज बड़ा सरप्राइज मिला है. एक्टर ने अपनी नई फिल्म का मोशन पोस्टर और फर्स्ट लुक शेयर किया है जो धमाल मचा रहा है.

Mahavatar first look

बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल (Vicky Kaushal) अपनी धमाकेदार एक्टिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीत चुके हैं. इस साल वो दिसंबर में फिल्म छावा (Vicky Kaushal in Chhava) में नजर आने वाले हैं जिसके टीजर को बीते दिनों काफी पसंद किया गया था. फिल्म में एक्टर छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में नजर आएंगे. वहीं आज उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है. ये एक पौराणिक फिल्म होगी जिसका नाम है महावतार (Mahavatar first look). इसमें वो चिरंजीवी परशुराम का किरदार निभाने वाले हैं.

विक्की कौशल ने अपने सोशल मीडिया पर अपकमिंग फिल्म महावतार की झलक शेयर की है. दो फोटो में विक्की का लुक दिखाया गया. साथ ही एक छोटी क्लिप भी शेयर की गई है. इस लुक में विक्की लंबे बालों और दाढ़ी में नजर आए. पोस्टर में वो केवल धोती पहने और कुल्हाड़ी लिए हुए नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे के हाव भाव भी काफी धांसू लग रहे हैं. लुक सामने आते ही इंटरनेट पर छा गया है.

इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा 'दिनेश विजान ने धर्म के शाश्वत योद्धा की कहानी को जीवंत किया! अमर कौशिक द्वारा निर्देशित महावतार में विक्की कौशल चिरंजीवी परशुराम की भूमिका में हैं. क्रिसमस 2026 पर सिनेमाघरों में आ रही है!'

ऐसे में साफ है कि फिल्म का डायरेक्शन अमर कौशिक कर रहे हैं. वो इससे पहले स्त्री, भेड़िया और स्त्री 2 जैसी शानदार फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. इसके अलावा वो मुंज्या और चोर निकलकर भागा के निर्माता भी हैं. फिलहाल बात करें महावतार फिल्म की तो इसको लेकर बाकी डिटेल सामने नहीं आई है पर इसके लिए फैंस को 2026 का इंतजार करना होगा.

Chhava में आएंगे नजर

इसी साल 6 दिसंबर को फिल्म छावा रिलीज हो रही है जिसमें विक्की कौशल लीड रोल में हैं. फिल्म में विक्की को महान छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के रूप में दिखाया गया है. वहीं इसमें अक्षय खन्ना विलेन यानी मुगल शासक औरंगजेब का रोल निभाएंगे. इसमें रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं. इस फिल्म की टक्कर पुष्पा 2 से होने वाली है.

