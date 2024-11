सिनेमाघरों में बड़ी फिल्मों का क्लैश होना कोई बड़ी बात नहीं है. इसी महीने दिवाली पर भूल भुलैया 3 (Bhool Bhulaiyaa 3) और सिंघम अगेन (Singham Again) के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला हुआ था. ऐसे में अगले महीने यानी दिसंबर में दो और धांसू फिल्मों का महाक्लैश होने जा रहा था. वो कोई और नहीं बल्कि पुष्पा 2 (Allu Arjun Pushpa 2) और विक्की कौशल की छावा (Vicky Kaushal Chhaava) है. हालांकि अब खबरें हैं कि छावा की रिलीज डेट को मेकर्स ने टाल दिया है.

विक्की कौशल की फिल्म छावा, जो अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल से क्लैश होने वाली थी, उसे अब टाल दिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक छावा अब 14 फरवरी, 2025 को रिलीज होगी. इससे अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल के लिए पूरे भारत में सोलो रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस बारे में शेयर किया है.

VICKY KAUSHAL - RASHMIKA - AKSHAYE KHANNA: 'CHHAAVA' NEW RELEASE DATE ANNOUNCEMENT... #Chhaava is now set for a theatrical release on 14 Feb 2025... The release date holds special significance since it coincides with Chhatrapati Shivaji Maharaj Jayanti on 19 Feb 2025.



